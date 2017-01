Cote d'Ivoire: Secteur de la salubrité - 2017, une année décisive

Un pays émergent suppose une politique de salubrité efficace et bien appliquée. La ministre Anne Désirée Ouloto, toute fraichement reconduite à son poste en est consciente. Depuis un moment, son ministère a engagé la réforme de la gestion des déchets solides et ménagers, à travers le lancement d'un appel d'offre international pour le recrutement d'un opérateur d'envergure pour le District Autonome d'Abidjan.

Cet opérateur, selon la ministre de la Salubrité urbaine, aura la gestion des ordures en amont et en aval de tout le district d'Abidjan. C'est-à-dire de la pré-collecte à la mise en décharge en passant par la collecte et le transport. Mais aussi le curage des caniveaux, le balayage et le désherbage des rues.

La mise en œuvre de cette réforme est le grand challenge qui attend la ministre Anne Ouloto en cette année 2017. Car par deux fois, ce projet a capoté. Elle le sait attendu de la population d'autant plus que la situation actuelle de la salubrité dans la capitale économique du pays n'est guère reluisante.

A preuve, les dépôts sauvages d'ordures ont commencé à faire leur retour. A Koumassi comme à Marcory, en passant par Port-Bouët, Adjamé, Abobo, etc., le constat est le même. Le pont reliant les quartiers Sans-fil de Marcory et Remblais de Koumassi menace même de s'écrouler sous le poids des immondices.

Une image indigne d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ainsi donc selon le ministère de la Salubrité urbaine, du l'Environnement et du Développement Durble, la désignation d'un nouvel opérateur s'inscrit dans l'optique de moderniser le secteur des déchets ménagers et de doter le pays d'infrastructures de gestion rationnelle et écologique.

Ce, à travers la réalisation d'unités modernes de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et la construction de centres de groupage et de centres d'enfouissements techniques (CET) de nouvelle génération.

Les acquis du secteur En attendant l'aboutissement de cette réforme, la ministre Anne Ouloto, faut-il le rappeler, n'a pas du tout chômé durant toute l'année 2016. Elle a mené des combats aussi bien sur le front de la salubrité que celui de l'assainissement.

Ce qui l'a conduit à signer le 7 avril 2016 une convention avec l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI).

« Cette convention, qui a été bien accueillie, vise à renforcer le cadre institutionnel de travail et la collaboration entre le gouvernement et les collectivités », explique le responsable du service communication du ministère, M. Cissé Aboubakar, ajoutant que le bilan de sa patronne a été globalement satisfaisant.

Concernant le volet salubrité, rappelle-t-il, la ministre a pu obtenir la solidarité du gouvernement face à la problématique de la salubrité et de l'assainissement en réussissant à institutionnaliser une Semaine nationale de la propreté (SNP).

La 1ère édition a eu lieu du 1er au 6 août 2016. Elle a été pré- sidée par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan dans la commune d'Adjamé.

En 2016, l'on a noté également la mise en œuvre par la ministre Ouloto d'un ambitieux programme dénommé "Projet de propreté et d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire", dont Cocody a abrité la phase pilote et qui a couru jusqu'à la fin d'année.

Ce projet a consisté en des opérations de libération du domaine public des occupations anarchiques et des emprises d'ouvrage d'assainissement, des travaux de curage des caniveaux, des opérations de lutte contre les nuisances sonores.

Aux actions hardies, il faut mentionner la libération des grandes artères d'Abidjan, notamment le boulevard Valery Giscard d'Estaing (VGE), le boulevard Nanguy Abrogoua, le rond-point Liberté aux 220 logements d'Adjamé.

« Si l'on observe une relative recolonisation des trottoirs par les commer- çants, il faut bien noter que ce fait ne relève nullement du ministère mais de la compétence des autorités municipales qui rechignent pour des raisons inavouées à prendre le relais pour y faire prévaloir l'ordre et la légalité », indique le service communication du ministère.

C'est sûr, en 2017, il faudra non seulement capitaliser sur tous ces acquis, mais il faudra surtout donner la nouvelle vision de la politique de salubrité en Côte d'Ivoire. A commencer par le district d'Abidjan.