Burkina Faso: «Ecobank digital» - Vos opérations bancaires à portée de doigts!

«Nous avons travaillé et continuons de le faire sur la robustesse de notre plateforme», a enfin rassuré le patron d'Ecobank-Burkina, invitant les nombreux clients de la banque panafricaine présents à la cérémonie de lancement de «Ecobank Digital», détenteurs de téléphones Android ou des I-phones, à ne pas hésiter à télécharger «notre application et à prendre du plaisir à avoir dorénavant votre banque au bout des doigts».

C'est donc soucieux de rendre la banque plus simple et plus accessible, que Ecobank Burkina Faso a opté pour l'évolution de son modèle afin d'éviter le déplacement de ses clients à chaque fois que le besoin d'interagir se fait ressentir, à travers cette marche avec la digitalisation.

Ainsi, «en exploitant la puissance des technologies numériques, nous permettons à nos clients dans le pays, y compris les commerçants, de développer leurs entreprises et de bénéficier de plus de souplesse dans leur vie quotidienne», a affirmé M. Travaly.

En présentant sa gamme numérique dénommée «Ecobank digital» le 12 janvier à Ouagadougou, Ecobank Burkina Faso, l'une des 36 filiales du Groupe Ecobank, franchit un palier supplémentaire dans l'amélioration et la qualité de ses offres et services.

