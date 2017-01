Afrique: Sommet Afrique-France - Les altermondialistes africains font leur bilan

Et l'altermondialiste de poursuivre : « S'il faut que les taxes chutent de 115 % pour les importations des produits européens, en échange quelle serait la compensation ? Le lait qui serait importé d'Europe qui va concurrencer le lait fabriqué chez nous au Mali ? 75% des Maliens vivent de l'agriculture. Donc il y a lieu vraiment de plaider pour la subvention de l'agriculture et aussi la protection de nos produits locaux face à cette concurrence qui, pour notre vision, serait déloyale. »

« L'agriculture malienne, africaine, qui est en compétition avec celle de l'Europe, n'est pas subventionnée. Alors que de l'autre côté, ils sont subventionnés, constate Souleymane Dembélé, directeur exécutif de la Coalition des alternatives africaines, dette et développement. Nous demandons aux Etats africains de subventionner, conformément à la déclaration de Maputo, l'agriculture et aussi d'appuyer les femmes dans la transformation des produits locaux pour qu'il y ait une véritable émergence au niveau de ce continent. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

