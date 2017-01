Congo-Kinshasa: La RDC commémore le 16e anniversaire de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila

Les Léopards de la RDC livrent leur premier match de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ce lundi à 20 h,… Plus »

Pour maître Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj), « la République démocratique du Congo, qui est membre de l'Union africaine, membre aussi de la Commission africaine des droits de l'homme, avait l'obligation de s'assurer de la tenue régulière du procès. Comme elle ne l'a pas fait, ces personnes ont droit de recouvrer leur liberté et que si l'Etat congolais a des raisons de considérer qu'il y a quand même des faits pour lesquels il faut une instruction, celle-ci devra être reprise à zéro, mais en respectant les standards d'un procès juste et équitable. Mais pour le moment, toutes ces personnes doivent être relaxées. »

Les personnes qui avaient été condamnées dans l'affaire de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila en 2001 doivent être libérées immédiatement et sans conditions. Les délégués aux négociations directes sous l'égide de l'Eglise catholique, sont arrivés à cette conclusion qui, selon eux, est conforme à la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

