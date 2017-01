Cameroun: YAOUNDé 6 - La mairie qui avale ses maires ( ?)

Des décès tragiques qui ouvrent le boulevard aux interprétations les plus improbables. On se souvient qu'au lendemain de la disparition du prédécesseur de Lolo à l'aune du double scrutin (législativesmunicipales) de 2013, certains employés de cette mairie soutenaient mordicus que l'homme, la cinquantaine entamée, avait été victime d'un « coup politique». Dans les couloirs de la mairie, il se marmonnait que ce magistrat municipal n'était pas en odeur de sainteté avec plusieurs de ses collaborateurs. Des éclats de voix entre l'édile décédé au sujet de la gestion de cette commune et d'autres collaborateurs avaient d'ailleurs alimenté la chronique au sein de cette municipalité. D'autres encore pensaient que c'est une mort naturelle qui avait emporté ce fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc).

