Burkina Faso: Promotion des artisans - La Lonab s'engage aux côtés du CMABF

Notons que ce présent partenariat s'inscrit en droite ligne du plan stratégique 2016-2025 de Lonab à son axe 4 qui prévoit l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des acteurs de développement.

«En tant que premier responsable de la CMABF, je ne peux que me réjouir de cette signature de convention et rassurer la Lonab que nous avons déjà une bonne expérience avec l'Etat depuis 2011 dans la réalisation des marchés publics et que nous mettrons tout en œuvre pour que les missions qui nous seront confiées soient accomplies dans de bonnes conditions», a laissé entendre M. Sedogo. Saisissant l'occasion, il a souhaité que d'autres entreprises et institutions puissent emboiter le pas à la Lonab de « manière à ce que les artisans puissent occuper leur place dans le pays ».

Le Directeur général de la Loterie nationale burkinabè (Lonab), Lucien Carama, a procédé ce vendredi 30 décembre 2016 à Ouagadougou à la signature d'une convention de partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso (CMABF). Par cette convention, la Nationale des jeux du hasard s'engage désormais à promouvoir les artisans et les entreprises artisanales en favorisant leur accès à la commande publique chaque fois que la Lonab voudrait faire un don dans le cadre de la réalisation des ouvrages socioéconomiques.

