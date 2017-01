Afrique: CAN 2017 - La RDC affronte le Maroc ce lundi

Les Léopards de la RDC livrent leur premier match de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ce lundi à 20 h, heure de Kinshasa face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Ce match sera difficile face « à un adversaire coriace qu'il faut renverser», prédit Florent Ibenge, le sélectionneur de la RDC. Il fait remarquer que le groupe dans lequel la RDC est logée est compliqué et très difficile. Son objectif est de remporter le premier match.

«Le match de demain va être très difficile. Il ne faut pas se leurrer. On est dans une poule qui est difficile où chaque équipe peut battre son adversaire. Les deux qui sortiront de cette poule devraient mouiller le maillot. Le match sera costaud face à un adversaire très difficile qu'il faudra renverser. On le prend sérieusement sans arrogance. Ça sera une confrontation en perspective très difficile. Mais si on gagne contre le Maroc, les choses reviendront normalement », affirme Florent Ibenge.

Le capitaine de la RD Congo Youssouf Mulumbu indique que les joueurs fouleront la pelouse avec un esprit des conquérants. Il a aussi rappelé que leurs revendications [les primes] ont été entendues et a exprimé certains regrets.

«C'est vrai qu'il y a une vidéo qui est sortie et on va dire qu'on n'en est pas fier. Mais c'était pour revendiquer certaines choses hors foot. Lorsqu'on entre sur terrain, on aura l'esprit des conquérants», promet le capitaine des Léopards.

Les Marocains diminués mais toujours efficaces

Face aux Léopards de la RDC se dressent les Lions de l'Atlas du Maroc qui n'ont plus franchi le premier tour depuis la phase finale d'une CAN depuis 2004. Le Maroc sera dirigé par Hervé Renard, vainqueur des CAN de 2012 et 2015 avec respectivement la Zambie et la Côte d'Ivoire.

Le sélectionneur du Maroc devra se passer de plusieurs cadres de son équipe dont Sofiane Boufal, Younès Belhanda et Oussama Tannane, tous blessés. Le technicien français s'appuiera sur d'autres joueurs de talents, notamment sur Mehdi Benatia, Nabil Dirar ou Youssef El-Arabi pour bien commencer la compétition.