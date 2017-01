Afrique: CAN 2017 - Le Sénégal bat la Tunisie (2-0) et prend la tête du groupe B

Les Léopards de la RDC livrent leur premier match de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ce lundi à 20 h,… Plus »

Le programme de lundi prévoit l'entrée en jeu du groupe C avec les matches: Côte d'Ivoire-Togo et RD Congo-Maroc.

Le Sénégal compte trois points et une différence de buts de 2, devant l'Algérie et le Zimbabwe, un point chacun, et la Tunisie, 0 point et une différence de buts négative (-2).

Qu'importe le flacon, diront sans doute les Sénégalais, pourvu qu'on ait la victoire au bout qui leur permet d'occuper seuls la première place du groupe B, l'Algérie et le Zimbabwe n'ayant pu se départager un peu plus tôt dans l'après midi.

