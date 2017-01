Cameroun: Hommage à Zacharie Noah, l'Africain

Il laisse à sa postérité, une manière de philosophie typiquement Africaine « du vivre ensemble dans le souvenir de là d'où l' on vient» ; et à la postérité camerounaise, le combat permanent et courageux qui veut qu' « on ne peut pas empêcher les oiseaux du malheur de tournoyer au-dessus de nos têtes, mais il est impératif de ne pas permettre qu'ils fassent leurs nids dans nos cheveux. »

Bon vivant, affable, hospitalier et doté d'une vivacité d'esprit autant que d'une subtile intelligence qui confinait à la sagesse, Zacharie NOAH a traversé les générations de ses fils, petits-fils et arrières-petits-fils avec ce franc parler, cette «flexibilité empathique », cette générosité d'écoute, cette humeur festive dont seuls sont capables ceux qui savent célébrer « l'instant ».

