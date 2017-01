Cameroun: Energie électrique - 485 mégawatts annoncés au Nord-ouest

Une lettre d'intention a été signée le 13 janvier dernier entre le ministre de l'Eau et de l'Energie, Basile Atangana Kouna, l'opérateur britannique Joule Africa et Eneo Cameroun. C'est dans la perspective de la construction de la Centrale hydroélectrique de Katsina-Ala dans la Menchum.

Le gouvernement camerounais, Eneo et l'entreprise Joule Africa, spécialisée dans les marchés émergents d'énergie électrique, ont signé vendredi 13 janvier 2017, au ministère de l'Eau et de l'Energie, une lettre d'intention en vue de la construction d'une centrale hydroélectrique sur le fleuve Katsina-Ala dans le département de le Menchum, au nord ouest du pays.

Ce projet hydroélectrique de Kpep, ambitionne d'augmenter la capacité d'énergie produite au Cameroun de 40%, en mettant à la disposition des utilisateurs jusqu'à 485 mégawatts supplémentaires à l'offre actuelle. L'ouvrage devrait produire 485 MW et générer près de 3000 emplois.

Le coût global des travaux s'élève à près de 900 milliards de Frs Cfa. Il faut préciser que les projets d'énergie indépendants (IPP), tels que celui avec Joule Africa, sont au cœur de la stratégie du gouvernement camerounais pour accroître l'accès à l'eau et l'énergie. L'implication du secteur privé est essentiel pour bâtir les infrastructures nécessaire et à la réalisation des objectifs de développement que le pays s'est fixés. Choisir de travailler avec Joule Africa sur ce projet, démontre une fois de plus l'engagement des pouvoirs publics à la mobilisation de l'investissement international pour le développement du Cameroun.

Le ministre Basile Atangana Kouna a d'ailleurs salué cette initiative venue du secteur privé. Satisfaction aussi du partenaire, dont c'est le deuxième projet d'envergure en Afrique après la Sierra Leone. « C'est une lettre d’intention c'est-à-dire que le gouvernement du Cameroun et la compagnie Eneo supportent le promoteur dans ses intentions. A ce moment, on commence à faire des études d'environnement, techniques et quand cette partie là est prête, on va signer ce qu'on appelle « termes de référence du projet » et après cette étape, on va signer plus tard un contrat d'achat d'électricité », aindiqué le Directeur général d'Eneo Cameroun, Joël Nana Kontchou.

En rappel, l'accord de développement de ce projet entre le Gouvernement de la République du Cameroun et Joule AFRICA, signé le 29 novembre 2012 à Yaoundé, fait suite à la signature d'un protocole d'entente (MOU) en janvier 2012 et à l'achèvement satisfaisant d'une étude de préfaisabilité. L'expertise réalisée par Joule Le barrage sera construit par l'entreprise Joule Africa Ltd et son partenaire local Bethel Industrievertretung Inc (BILL) basé à Bamenda au Cameroun.