Cameroun: CAN U17 - Les Lions cadets en stage

Au cours de cette 12e édition de la CAN des U17, le capitaine Dyo Ngakolle et ses coéquipiers auront à cœur d'inscrire pour la deuxième fois le nom du Cameroun au palmarès de cette compétition après le sacre de 2003. Sinon, ils devront atteindre au minimum les demi-finales, synonyme de qualification pour la coupe du monde U17 qui se disputera en Inde en octobre 2017. Le choix de Bafoussam n'est pas fortuit. « Nous pensons que c'est une terre d'avenir du football camerounais. Nous connaissons la disponibilité du public à venir supporter les équipes camerounaises sur leur terrain », argue le sélectionneur. En rappel, le Cameroun est logé dans le groupe A avec la Guinée et le Ghana, en attendant de trouver un nouveau pays organisateur pour compléter les effectifs de cette poule.

Aussi, les poulains de Bertin Ebwelle séjournent-ils depuis le 3 janvier dernier à Bafoussam, dans le cadre de leur deuxième regroupement pour lequel 25 joueurs ont été convoqués par le staff technique. « Nous pensons que c'est le tournant de notre stage où la préparation physique sera de mise. Ensuite, nous allons entrer dans la phase de relaxation pour attaquer des matchs internationaux avec les autres pays qualifiés dans cette CAN », précise Bertin Ebwelle, qui veut rester concentré sur la compétition. Les entraînements se déroulent au stade Omnisports de Bafoussam. L'enjeu est de faire une prestation honorable lors de la CAN de leur catégorie prévue du 2 au 16 avril prochains.

