Burkina Faso: CAN 2017 - Quelles chances pour les Etalons du Burkina?

L'équipe nationale du Burkina devrait s'appliquer à jouer son football sans complexe ni esprit de supériorité. En effet, on a déjà vu l'enthousiasme de telles équipes, généreuses et solidaires dans l'effort et dans le défi, venir à bout des «qualifiés sur le papier».

Si les prestations d'ensemble de notre équipe fanion inquiètent pas mal de sportifs burkinabè aujourd'hui, on se rappelle encore cette belle chevauchée de nos ambassadeurs à la CAN 2013 où ils ont terminé vice-champions d'Afrique.

Sur les stades gabonais, les Etalons du Burkina auront fort à faire pour se sortir du Groupe A au sein duquel ils jouent leur qualifications pour le second tour, contre le pays organisateur, le Cameroun et la Guinée-Bissau...

