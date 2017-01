Cote d'Ivoire: Divo - Le ministre Amédée Kouakou célébré par la population

Le porte-parole de la population a invité les fils et les filles de la région à se rassembler autour de l'actuel maire de la commune de Divo en lui apportant leurs soutiens. Bobi André a demandé aux jeunes de renoncer à la violence. Il a souhaité ensuite la tenue rapide des élections législatives dans la commune afin de doter Divo d'un député.

Après sa nomination en qualité de ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou Koffi, maire de la commune de Divo a été célébré le 14 Janvier dans la cour de la mairie par la population de la région du Loh-Djiboua.

Celui-ci après avoir exprimé toute sa gratitude au Président Alassane Ouattara, à Henri Konan Bédié, au vice-président Daniel Kablan Duncan et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour sa nomination en qualité de ministre des infrastructures économiques, s'est adressé à la population en ces termes: « Cette nomination est la vôtre. Je suis venu chercher votre bénédiction. C'est une mission difficile, mais avec vos bénédictions et vos soutiens je réussirai. J'invite tous les cadres et les élus à l'union pour le développement de notre région. Je me mets à genoux pour demander pardon à toute les personnes que j'ai dû offenser ».

Amédé Kouakou Koffi a ensuite ajouté qu'il est désormais le fédérateur de tous les élus et cadres de la région. Avant d'inviter ceux-ci à taire leurs querelles intestines et à mettre fin à la politique politicienne pour se tourner vers le développement de la région. Quant à Bobi André, chef du village de Bada et porte-parole de la population, il a remercié le Président Alassane Ouattara pour avoir choisir l'un de leur fils à ses côtés dans le premier gouvernement de la troisième République. Après avoir félicité Amédé Kouakou Koffi pour sa brillante nomination il a dit attendre de ce dernier le rôle de rassembleur des élus et cadres de la région.

Le porte-parole de la population a ensuite invité les fils et les filles de la région à se rassembler autour de l'actuel maire de la commune de Divo en lui apportant leurs soutiens. Bobi André a demandé aux jeunes de renoncer à la violence. Il a souhaité ensuite la tenue rapide des élections législatives dans la commune afin de doter Divo d'un député.

Pour Dago Basile 1er adjoint au maire de la commune de Divo c'est avec joie que la population a accueilli la nomination de leur maire en qualité de ministre des infrastructures économiques. Avant d'indiquer que c'est une chance qu'Alassane Ouattara vient de donner à la région. Cette cérémonie a pris fin par la prestation de plusieurs artistes venus participer à cette fête de reconnaissance et par la remise d'un don de 2.500.000 Fcfa à la population par le ministre.