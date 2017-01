Sénégal: Club Sénégal Emergent - Une audience avec le président Macky Sall prévue le 17 janvier

La rencontre entre le président de la République et les membres du Club Sénégal émergent, initialement prévue le 12 janvier, à la salle des banquets, est finalement reportée au mardi 17 janvier.

Le président de la République avait prévu d'accorder une audience, le 12 janvier, aux membres du Club Sénégal émergent (Cse). Selon un communiqué, la rencontre entre Macky Sall et les camarades de Youssou Diallo aura finalement lieu le 17 janvier prochain. Le Cse, informe son président, Youssou Diallo, est une association privée à but non lucratif, composée des membres de la technostructure de l'Etat, de cadres et dirigeants de l'administration, du secteur privé et de la société civile. Le Cse se définit comme une plateforme d'échanges d'informations, de propositions et d'initiatives au service des acteurs engagés dans la réussite du Plan Sénégal émergent (Pse).

Selon M. Diallo, son but est d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques initiées par le gouvernement, de mobiliser les énergies nécessaires à la conduite du processus d'émergence économique et de transformation structurelle du Sénégal, notamment, en contribuant à la consolidation et au développement d'une administration sénégalaise performante et efficiente, vertueuse et transparente, au service exclusif de l'intérêt général.

De façon plus spécifique, il vise à accompagner et soutenir l'action des pouvoirs publics, en particulier celui du chef de l'Etat, pour gagner le pari de l'émergence à travers la mise en œuvre réussie du Pse; renforcer la modernisation et la bonne gouvernance au sein de l'administration sénégalaise ; participer à l'amélioration qualitative des relations entre l'administration et les citoyens.

Mais également à contribuer au rayonnement de l'administration, notamment, par le relèvement du niveau d'information et de compétence de ses agents ; accompagner l'émergence d'un secteur privé national dynamique et performant ; promouvoir et développer l'esprit civique, la solidarité et le patriotisme. Le Cse, poursuit son président, est un club de réflexion et d'impulsion d'idées, mais également de prise d'initiatives contribuant à l'atteinte des objectifs du Pse. Macky Sall, précise-t-on, est le président d'honneur du Cse.