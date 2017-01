Mali: Forum économique de Bamako - Adésina drague les hommes d'affaires pour un renforcement des partenariats

Le Président de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina a, dans un discours de clôture prononcé vendredi dernier au Forum économique de Bamako au Mali, invité les hommes d'affaires à «établir des partenariats avec la Banque pour la réalisation des cinq priorités de l'Afrique, ou «Top 5», et pour entrer dans une nouvelle phase de transformation du développement du continent».

«Les économies africaines sont résilientes et offrent d'énormes possibilités» a, d'emblée, déclaré le Président de la BAD. Elles ont affiché des taux de croissance économique impressionnants, attribuables en grande partie à la stabilité macroéconomique, à l'amélioration des conditions d'affaires et à l'instauration d'un climat d'investissement plus favorable», insiste-t-il.

«Seules les économies tributaires des ressources naturelles connaissent une croissance plus faible et doivent diversifier leurs économies en vue de renforcer leur résilience», a fait savoir C'est la raison pour laquelle, souligne-t-il, la Banque apporte des mesures de soutien contracyclique axées sur des secteurs essentiels tels que l'énergie, l'agriculture et le transport, aux pays les plus touchés par le ralentissement économique mondial.

Le Nigeria a ainsi récemment reçu un appui d'1 milliard de dollars américains dont 600 millions ont déjà été déboursés, l'Algérie 1 milliard de dollars, l'Égypte 500 millions de dollars et le Gabon 200 millions de dollars.

Pour soutenir la dynamique de croissance de l'Afrique et accélérer sa transformation économique, la Banque africaine de développement a adopté le «Top 5» : Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique, Améliorer la qualité de vie des populations africaines.