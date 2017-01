Sénégal: Une étude du MCA fait le point sur les écueils à l'environnement des affaires

L'Unité de Formulation et de Coordination du Second programme MCA-Sénégal (UFC MCA) organise un atelier le mercredi 18 janvier 2017, pour faire le point sur les obstacles à l'investissement.

Les hommes d'affaires sont unanimes à le dire le climat des affaires est un sérieux obstacle à l'investissement. A cet effet, l'analyse des contraintes à l'investissement du privé et à la croissance au Sénégal, entreprise dans le cadre de la formulation du Second programme MCA-Sénégal, avec le Millenium Challenge Corporation (MCC), a abouti à l'identification les deux contraintes majeures à l'investissement et à l'entreprenariat privés suivantes: le coût élevé de l'énergie et le taux d'accès faible à l'électricité, surtout en milieu rural et les politiques règlementaires et administratives peu favorables à l'environnement des affaires.

Comme suite, l'Unité de Formulation et de Coordination du Second programme MCA-Sénégal (UFC MCA) a entamé, depuis le mois de novembre 2016, le processus d'analyse des causes profondes des deux contraintes majeures susmentionnées, qui guidera les notes conceptuelles portant sur les propositions de projets pour un programme à soumettre au financement du MCC.

C'est dans le cadre de ce processus, mené de façon inclusive à travers une large consultation des acteurs publics, privés et de la société civile, que l'UFC MCA organise un atelier national de présentation des résultats provisoires de l'analyse des perceptions et éventuelles causes profondes des contraintes majeures à l'investissement privé et à la croissance au Sénégal.