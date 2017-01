Burundi: Quelques astuces pour réussir en 2017

À chaque début d'année, on prend souvent des résolutions, on se fixe des objectifs, qu'on n'atteint presque jamais. Sur ce, le blogueur Hugues Safari a approché un coach de motivation qui lui a donné quelques pistes pour mieux s'en sortir.

Les débuts d'année sonnent pour beaucoup comme un moment adéquat pour formuler des résolutions personnelles. On voudrait bien changer, évoluer. On a l'ambition d'atteindre quelque chose, d'enfin toucher le sommet. Mais parfois, certaines résolutions meurent à leur phase embryonnaire par le simple fait qu'elles se sont construites sur une routine sans actions concrètes: terminer une année, entrer dans une nouvelle.

Le coach moral Ghislain Hakizimana livre en trois points quelques astuces pour que 2017 soit une réussite.

Le but (ou le long-terme)

Découvrir la mission de sa vie. D'après le coach Ghislain, connaître le but de sa vie réside juste dans le fait d'observer ces différentes capacités ou facilités qui nous sont uniques et personnelles. Celles qu'on reprend tous les jours, partout et à chaque instant. Pour bien vous situer, on se prête à un petit jeu : vous prenez un bout de papier et vous écrivez toutes les réponses ambitieuses qui peuvent vous passer par la tête en répondant à cette question : « Qui est-ce que je veux devenir dans 365 jours ? »

Avec les 101 réponses qui se trouvent sur ton papier, tu peux facilement identifier les choses que tu fais depuis longtemps et qui te mettent en confiance. Nous allons les appeler « nos points forts ».

Les objectifs (ou le moyen-terme)

Les objectifs sont les choix que nous faisons. Cette étape est d'une grande importance selon le coach Ghislain Hakizimana. Il estime qu'elle doit être gérée d'une manière responsable puisqu'elle comporte de grands chantiers tels que les études et/ou la carrière professionnelle où nous allons perfectionner nos points forts.

Se tromper d'objectifs est quelque chose de courant selon toujours le coach Ghislain, mais qui n'est pas définitif. Pour lui, il faut juste se donner du temps pour écouter ses rêves et leur trouver des actions dans le quotidien : lire un magazine du domaine de ton point fort, se renseigner sur quelque chose, reconstituer ton cercle d'idées... Bref livrer une bataille chaque jour pour tes rêves, c'est à dire entreprendre des actions. Et chaque action constitue au bout de la journée un pas de géant puisque tu mets les pieds dans un monde qui t'appartient.

Si certaines réalités sont des obstacles à nos ambitions, le coach Ghislain nous encourage à ne pas baisser les bras. Pour lui, le mur le plus résistant finit par être percé par une fourmi persévérante, qui sait ce qu'elle veut.

Les habitudes (ou le court-terme)

Enfin, pour la réussite d'une année, nous avons besoin de mettre ensemble nos points forts et nos choix dans le court-terme, c'est à dire dans le présent. Le coach Ghislain Hakizimana nous interpelle à entretenir nos capacités par nos habitudes.

Il est important, d'après lui, de découvrir les habitudes des gens de ton domaine et de les suivre quotidiennement. Par exemple, les entrainements, le massage ou prendre le temps de suivre et s'informer sur l'actualité sportive sont entre-autres les habitudes d'un sportif. Il s'est fixé un objectif à atteindre et dans son quotidien, cela transparaît.

Pour finir, il incombe à tout individu de toujours s'activer jusqu'au bout de l'année car l'inaction tue les rêves. Et qui veut faire une chose trouve un moyen de le faire, au moment où celui qui ne veut pas se trouve tout le temps des excuses.

On devrait se résumer sur ce dicton : « quand on veut, on peut ».

Heureuse et productive année 2017 !