Sénégal: Insécurité à Tambacounda - Ndoga Babacar réclame une brigade de gendarmerie

Les populations de Ndoga Babacar, commune située à la frontière avec la Gambie, dans le département de Tambacounda, réclament la construction d'une brigade de gendarmerie dans leur localité.

Ce, afin de mettre fin à l'insécurité et au vol de bétail dont elles sont victimes. Lors d'un point de presse organisé ce vendredi, les responsables locaux de l'Apr ont passé en revue les difficultés de Ndoga Babacar. Selon Babacar Mané responsable politique et conseiller municipal, «la commune doit avoir une brigade ou un poste de gendarmerie. Nous sommes fatigués des agissements des voleurs de bétail et des agresseurs. Nous ne pouvons même pas nous permettre de mettre un billet de 1 000 francs Cfa dans nos poches pour nous rendre au marché hebdomadaire, de peur d'en être dépouillés par les agresseurs», martèle Mané. «C'est regrettable que, quand il y a braquage ou vol, si on informe la gendarmerie, avant qu'elle ne soit là, le mal est déjà fait, à cause de la longue distance à parcourir par les gendarmes», ajoute-t-il. «Si un paysan n'a plus la possibilité d'élever un âne, un cheval, une chèvre, un mouton ou une vache, s'il ne peut plus se déplacer avec de l'argent, ça devient grave», a-t-il regretté.

Selon Babacar Mané, une vache et un cheval ont été volés dans la commune de Ndoga Babacar, dans la nuit du jeudi au vendredi.

Les responsables politiques locaux de l'Alliance pour la République (Apr) de cette commune située dans le département de Tambacounda, à 15 km de la route nationale Dakar-Bamako, ont passé en revue, vendredi, plusieurs problèmes auxquels est confrontée leur collectivité dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'agriculture. Les responsables de jeunes, des femmes et des personnes du troisième âge de l'Apr ont évoqué quelques contraintes auxquelles fait face la localité.

Dans le domaine de la santé, la commune ne compte que deux postes de santé, à Ndoga Babacar et Séworo. Lesquels postes polarisent 107 villages, a dit Babacar Mané, conseiller municipal. La seule ambulance dont disposait la commune est tombée en panne, a-t-il laissé attendre. «Tout récemment, une femme est décédée en couche», révèle Sinthiou Ndilane, présidente du groupement des femmes. Faute de véhicule, le poste a fait appel à l'ambulance de Maka pour l'évacuer sur Tambacounda, et elle a rendu l'âme en cours de route, a-t-elle raconté.

Dans le domaine de l'agriculture, Babacar Mané a déploré le fait que la commune n'a pas reçu de matériel agricole lors de la dernière campagne agricole. Pendant l'avant-dernière campagne, le maire avait dû procéder à un tirage au sort pour départager les multiples demandeurs, a-t-il rapporté. Il a aussi fustigé la faible quantité de semences d'arachides distribuée aux producteurs de la commune, craignant que la situation ne s'aggrave l'année prochaine à cause de la tournure que prend la campagne de commercialisation. Le conseiller municipal a fait noter que, à ce jour, seuls deux privés s'activent dans l'achat de la production d'arachide. Aucun point de collecte n'ayant encore démarré, faute de financement. En termes d'approvisionnement en eau, la commune dispose d'un forage, mais dont le château enregistre des fuites.