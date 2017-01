Sénégal: Rentrée politique du directeur des Impôts - La République à Louga pour sceller l'unité des Apéristes

Certains observateurs craignaient que la division gâche la fête lors du meeting du directeur des Domaines. Et les discours des responsables de l'Apr étaient plus des appels à l'unité que tout autre chose. «Donnons-nous la main», clame Mbaye Ndiaye. «Unité! Unité! Unité!», s'exclame le Premier ministre Mahammed Boun Adallah Dionne, précisant que c'est le message que Macky Sall lui a confié avant de prendre la route de Louga. «On a qu'un seul leader exclusif, c'est Macky Sall», renchérit Aminata Mbengue Ndiaye. «Ce qui se passe aujourd'hui, nous réconforte pour les échéances électorales à venir», ajoute Modou Mberry Sylla, député et Président du Conseil départemental, un des membres fondateurs de l'Apr dans le Ndiambour. C'est presque le même refrain qu'a servi le maire de la commune, Moustapha Diop.

Devant le Premier ministre, les ministres Mbaye NDIAYE, Oumar YOUM, Aminata Mbengue NDIAYE, le directeur des Domaines a effectué sa rentrée politique dans la capitale du Ndiambour. Cette partie du Sénégal se distingue souvent par des rivalités politiques entre pouvoir et opposition, mais aussi entre des membres d'un même parti. Ce qu'encourt l'APR, précisément entre le maire Moustapha DIOP et certains cadres de la majorité présidentielle.

