Burundi: Les déplacés de Carama éparpillés

Dans la désolation, les refoulés se souviennent avec amertume de leur participation au processus électorale de 2015 et implorent la bienveillance du chef de l'Etat comme Aline Habonimana et Anne-Marie: " Alors que nous, Burundais, les avions élus, ils nous chassent. Ça nous préoccupe.

Ne sachant plus l'origine de ses parents pour y retourner, Jeanine Ndihokubwayo était le porte-flambeau de la résistance: " Nous étions soixante femmes avec des enfants, on allait chercher où passer la nuit à l'ambassade des Etats-Unis.

Mes enfants les plus grands vont fouiller les ordures. S'ils trouvent du charbon et que je le vends à 200francs je cherche à manger. Voilà comment nous vivons."

Ils sont autour de huit cents et proviennent de 185 familles actuellement sans abri. Ils mènent quasiment une vie de mendiant. Certains vivent au profit des dépotoirs d'immondices. Marie Claudine Niragira est une veuve et mère de trois enfants.

