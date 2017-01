Afrique: Algérie-Zimbabwe (2-2) - Les Verts à deux visages évitent la défaite

Les tentatives de Mahrez et de Ghoulam sur coups francs n'ont rien donné et le Zimbabwe a terminé les premières 45 minutes en tête (2-1).

Les joueurs algériens ont laissé beaucoup d'espace entre les lignes, cédant l'initiative à l'adversaire qui a logiquement inscrit le deuxième but. Bhasera a pris de vitesse Belkhiter qui l'a irrégulièrement stoppé. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty et Mushekwi a pris à contre pied M'bolhi (29).

La domination des Warriors s'est poursuivie et Biliat a failli ajouter un second but, profitant d'une grande passivité de l'arrière garde des Verts. Son tir a été détourné par M'bolhi (21).

Contre le cours du jeu, l'Algérie ouvre la marque grâce à Mahrez. Bien servi par Slimani, l'attaquant de Leicester City enveloppe sa balle qui heurte le poteau et se loge dans le but adverse (13).

