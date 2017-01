Afrique: Grosse attente au pays pour les Lions de l'Atlas

A quelques encablures du match Maroc - RD Congo, le doute et le suspens sont toujours de rigueur au sein de l'opinion sportive marocaine, échaudée par une presse très critique à l'égard d'Hervé Renard. La récente défaite en match amical contre la Finlande en EAU a envenimé davantage l'ambiance au point que le coach ses poulains ont été pris à partie par les supporters présents au stade Tahoune Ibn Mohamed d'Ail Ain. Les Lions de l'Atlas se sont envolés deux jours après à Oyem (Gabon) avec la nette intention de démentir les sceptiques. Mais avec quels moyens ?

La poisse a été aux talons des Lions de l'Atlas et d'Hervé Renard avec la série de forfaits sur blessures. Les forfaits ont touché principalement l'ossature de la sélection : Younès Belhanda (Nice), Oussama Tanane (Saint Etienne), Nourredine Amrabat (Watford) et Soufiane Boufal (Southampton). Ajouter à ce quatuor la non-sélection de Hakim Ziach, dont l'éviction a soulevé un tollé du fait que le motif était plutôt d'ordre subjectif : « ce joueur est du genre qui n'accepte pas de rester sur le banc de touche », a argumenté Hervé Renard. Le forfait de Bouffal non plus, ne serait pas dû à une blessure, le joueur ayant fait de même du temps où Badou Zaki était à la barre.

Beaucoup de vagues ont secoué la galère avant l'arrivée au champ de bataille à Oyem où Hervé Renard a fait une sortie médiatique revancharde. Il a renvoyé la balle à tous ceux qui ont critiqué ses choix. Certains considèrent que le terme était plutôt pour la concentration sur la compétition à commencer par ce premier match-clé contre des Léopards de la RDC, ce lundi 16 janvier 2016. On s'attend à des bras de fer impitoyables dans ce groupe C qui comprend la Côte d'Ivoire, champion sortant. A ne pas mésestimer également les Eperviers du Togo qui nourrissent pour leur part de réelles ambitions.

Autant dire qu'Hervé Renard aura besoin de tout son génie et de son calme pour pouvoir tirer son épingle du jeu, lui, qui n'a pas concédé la moindre défaite pendant tout le critérium des éliminatoires. Lourde tâche donc pour le Français que de qualifier les Lions de l'Atlas pour le second tour, mission dont ont été incapables ses prédécesseurs qui se sont relayés à la barre depuis 2004, année où les Lions de l'Atlas avaient joué la finale de la CAN qu'ils avaient perdue face la Tunisie, pays organisateur.