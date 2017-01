Afrique: CAN 2017- Les regrets d'Henry Kasperczak

Mauvaise entame de la CAN 2017 pour la Tunisie. En dépit d'une très bonne deuxième mi-temps, les hommes d'Henry Kasperczak n'ont pu rattraper les deux buts encaissés face aux Sénégalais en première période. A la fin de la rencontre, le sélectionneur des Aigles a regretté les nombreuses occasions ratées par ses poulains.

« On a bien joué en seconde mi-temps et on s'est créé des occasions de but. Pour faire un bon résultat, il faut toujours marquer un but », a-t-il dit. « J'ai toujours affirmé que la sélection sénégalaise est composée de joueurs talentueux et de qualité et elle l'a confirmé aujourd'hui au stade la Rénovation de Franceville », a-t-il ajouté.

Il ne reste plus qu'à espérer que les Aigles se rattrapent lors du deuxième match contre l'Algérie.