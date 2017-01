Afrique: CAN 2017 - Fawzi Ghoulam se tourne déjà vers le derby face à la Tunisie

Auréolée du statut de favori, l'Algérie a mal débuté la CAN 2017, en concédant le nul face au Zimbabwe (2-2), dimanche à Franceville, au Gabon. Face à l'adversaire le plus accessible de ce groupe B très relevé, les Fennecs se sont fait peur. Il a fallu que Mahrez égalise en fin de match pour sauver les meubles (82e), avec il est vrai le concours involontaire du gardien adverse, peu inspiré sur la frappe lointaine du Ballon d'Or africain 2016. Mahrez avait déjà ouvert la marque, d'une belle frappe enroulée du gauche (13e).

Riyad Mahrez devra encore tirer de l'avant ses compatriotes, jeudi, lors du derby du Maghreb contre la Tunisie pour le compte de la 2ème journée dans le groupe B de la CAN 2017.

«Au vu de la physionomie du match, on a gagné un petit point, mais on n'en a perdu deux. On se devait de bien débuter la compétition, mais on n'a pas réussi à le faire. On a eu une entame de match difficile, la première mi-temps était compliquée. Il a fallu attendre la deuxième période pour faire le jeu et dominer notre adversaire. Maintenant, inch'Allah ça va bien se passer lors des deux derniers matches.

Ce qui n'a pas marché ? Je dirais plusieurs choses qui n'ont pas bien fonctionné, des erreurs défensives qui nous ont mis en difficulté. Devant on est bien, mais en défense, on a commis des erreurs individuelles, et c'est pour cela que c'est devenu compliqué, que ce soit pour nous ou les attaquants, car on était obligés de se découvrir. Quant à l'adversaire, il ne nous a pas surpris, on les a étudiés, mais c'est vrai qu'ils sont bons dans l'ensemble.

Pour la suite, ça va être aussi très compliqué car ce sera un derby, ensuite c'est vrai que jouer à 16h GMT n'est peut-être pas idéal, mais on va tenter de bien se préparer pour ce match et montrer la valeur de l'équipe. Pour le moral, il n'est pas atteint mais je pense qu'il faut bien parler et se dire bien les choses. Sinon, il ne faut pas trouver d'excuse et parler des conditions, il faut aller devant et chercher cette victoire face à la Tunisie », a confié le capitaine des Fennecs Fawzi Ghoulam.

Le match inter-maghrébin Algérie-Tunisie jeudi prochain pèsera cher dans la qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017.