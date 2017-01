Afrique: CAN 2017 - Quelle défense pour les Eperviers face aux Elephants ?

Les Eperviers du Togo se préparent à affronter les Eléphants de la côte d'ivoire ce lundi dans le groupe C de la CAN 2017 à partir de 16 heures GMT. Et du côté de Lomé, l'on se pose la question de savoir qui seront alignés en défense centrale chez les Eperviers. Une véritable casse- tête chinois pour le technicien français Claude Le Roy depuis son arrivée à la tête du Togo.

La défense togolaise ne rassure pas et c'est donc avec insistance que la peur se fait grandissante dans ce secteur de jeu des Eperviers. Cette défaillance s'explique par la méforme des joueurs habituellement à ce poste. Considéré comme patron de la défense, Sadate Ouro Akoriko n'a plus joué il y'a un bon moment. Le joueur a connu beaucoup de blessures ces derniers mois et est sans club depuis le 1er décembre.

L'autre joueur associé à l'ancien joueur du Fc Khaleej est Serge Akakpo qui est en véritable manque de temps de jeu avec son club de Trabzonspor. L'homme s'est contenté des bouts de minutes dans le championnat turc et a baissé sérieusement d'intensité de jeu. Cette inquiétude se fait ressentir par les nombreuses alternatives concoctées par Claude Leroy qui, parfois, n'hésite pas à placer Mamah Gaffar ou carrément le milieu de terrain Alexis Romao au cœur de la défense. Entre autre, la paire Ouro Sama Hakim-Bossou Vincent ou Ouro Sama Hakim-Romao sont beaucoup de choix adoptés qui confirment la grande inquiétude que reste la défense togolaise.

Face aux Eléphants ce lundi, Claude Le Roy se doit de trouver une défense qui rassure et capable de contenir les nombreux assauts offensifs des Ivoiriens.