Afrique: CAN 2017 - Les arbitres du match Côte d'Ivoire-Togo sont connus

3ème journée de la CAN 2017 ce lundi avec le groupe C qui entre en compétition. Le champion en titre, la côte d'ivoire, attend de pied ferme les Eperviers du Togo dans le stade de la ville 4 basée à Oyem. La confédération africaine de football a dévoilé les noms des officiels désignés pour cette rencontre entre deux nations qui se connaissent bien.

Eric Arnaud Otogo-Castane, arbitre de nationalité gabonaise, aura l'immense honneur d'officier ce premier match du groupe C de la CAN 2017, comme nous l'annoncions il y a quelques jours. Il aura pour premier assistant son compatriote Theophile Vinga et pour deuxième assistant L'Egyptien Ado El Sadat. Le quatrième arbitre sera le Tunisien Youssef Essayri. Le commissaire du match n'est autre que l'Equato-guinée Nguema Ondo Biendang.

Côte d'ivoire Vs Togo est à suivre sous le Coup de 16 heures GMT et compte pour la 3ème journée de cette 31ème édition de la CAN.