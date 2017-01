Burkina Faso/Cameroun: CAN 2017 - Belle entame des étalons

La 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017 a pris son envol le samedi 14 janvier au stade de l'Amitié d'Angondjé à Libreville, avec une superbe cérémonie d'ouverture.

Mais sur le terrain de la compétition, les deux rencontres se sont achevées par un résultat nul de 1 but partout. C'était entre les Panthères du Gabon et les Djurtus de la Guinée-Bissau et surtout des Etalons très attendus par les Burkinabè face aux Lions indomptables du Cameroun.

Dans cette partie entre Etalons et Lions indomptables, ils étaient nombreux à croire après 45 mn de jeu que les Burkinabè ne la finiraient pas par un score nul, tellement les Camerounais avaient le match en main et la possibilité de le « tuer » très tôt. Malheureusement pour eux, le capitaine Charles Kaboré et ses partenaires, menés par 1 but à 0, ont su avoir les ressources nécessaires pour revenir à la hauteur de leurs adversaires.

Et pourtant, ce sont les Etalons qui ont bien entamé la rencontre par une bonne organisation de jeu qui a fait douter les Lions indomptables. Les protégés de Paulo Duarte ont même ouvert la marque à la 6e mn. Malheureusement, Jonathan Pitroïpa était signalé en position avancée.

A la 13e mn, ils vont encore se signaler suite à un coup franc bien exécuté par Alain Traoré dans la surface adverse, mais le défenseur Bakary Koné, monté pour la circonstance, n'ajuste pas bien sa frappe.

Et puis après, ce sont les Camerounais qui prennent le dessus face à des Burkinabè qui jouaient, finalement, quelque peu repliés, ne parvenant plus à inquiéter l'adversaire et lui laissant la maîtrise du milieu de terrain.

Tout cela faisait suite à un dispositif tactique mis en place par le coach Paulo Duarte qui a refusé de jouer avec un attaquant de fixation ou du moins un avant-centre de métier dont deux, Aristide Bancé et Banou Diawara, étaient sur le banc.

Il a préféré faire confiance à beaucoup plus de milieux de terrain et des joueurs qui semblaient ne pas répondre physiquement.

Ainsi, on retrouvait devant la défense, Charles Kaboré, Abdou Razack Traoré, Alain Traoré, Bertrand Traoré et en attaque, Jonathan Pitroïpa et Préjuce Nakoulma qui, eux, sont passés à côté de leur match.

Dans ce milieu, on avait trois gauchers nominaux qui se marchaient pratiquement dessus et qu'il fallait chaque fois rappeler à l'ordre avec un Bertrand Traoré qui ne semblait pas physiquement au point.

Hervé Kouakou Koffi sort le grand jeu

Logiquement pour un choix tactique pareil, il faut avoir des joueurs qui répondent physiquement dans un premier temps et qui soient en mesure de l'appliquer avec ingéniosité.

Mais, le premier quart d'heure passé, les Lions camerounais ont commencé à dompter le jeu, dominant pratiquement le milieu de terrain où le capitaine Benjamin Moukandjo organisait le jeu.

Et dans le couloir droit de l'attaque camerounaise, il y avait un certain Christian Mougang Bassogog qui, par ses dribles déroutants, crochets et bien d'autres gestes techniques, a fait voir de toutes les couleurs au latéral gauche burkinabè, Yacouba Coulibaly. C'est de son côté que venaient à chaque fois le danger.

Cet attaquant de couloir aurait pu permettre au Cameroun d'ouvrir la marque aux 30e et 32e mns lorsqu'il a mis dans le vent Yacouba Coulibaly en lui donnant des vertiges.

Mais, Christian Mougang Bassogog, qui a du potentiel, en rajoutait un peu trop dans le dernier geste. Malgré tout, les Camerounais trouveront la faille à la 34e mn, suite à un superbe coup franc magistralement exécuté par Benjamin Moukandjo.

Et alors qu'on s'acheminait vers la pause et sur une contre-attaque bien menée, le Cameroun manque de faire le break lorsque Christian Bassogog échoue devant le gardien burkinabè Hervé Kouakou Koffi, qui sort le grand jeu en taclant le ballon.

D'ailleurs, c'est ce jeune gardien qui, par ses qualités de grand gardien en devenir, a sauvé par moments le Burkina d'une défaite. Il aurait pu être l'homme du match. Les choses ont mis du temps à se décanter chez les Etalons qui avaient du mal à trouver le bon tempo.

Il a fallu les changements que Paulo Duarte a du reste mis du temps à faire, comme s'il y avait des joueurs irremplaçables dans cette équipe burkinabè.

Entré quelques minutes auparavant, Banou Diawara, qui prend la responsabilité d'exécuter un coup franc excentré côté gauche, permet au Burkina d'égaliser par l'entremise de Issoufou Dayo de la tête.

On pourrait affirmer que les Etalons ne sont pas passés loin d'une défaite dans l'entame de cette compétition, et c'est un nul qui leur permet de se ressaisir, de se regonfler à bloc pour affronter les Panthères du Gabon le mercredi 18 janvier prochain.