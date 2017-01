Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Le CCNOSC exprime son soutien à l'armée burkinabè

Pendant le coup d'Etat, c'est l'armée républicaine qui est venue sauver le Burkina Faso, les fils de ce pays. Aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts et à chaque fois, des militaires tombent et c'est tout le peuple qui pleure. Nous avons décidé d'organiser une marche pour soutenir ces vaillants soldats afin qu'ils sachent que le peuple est derrière eux.

Partis de la Maison des jeunes et de la culture pour rejoindre l'état- major général des armées afin de remettre un mémorandum au premier responsable des lieux, les marcheurs ont été stoppés devant le rond-point des cinéastes où attendaient le représentant du Chef d'état-major général des armées, le colonel Mady Sawadogo, chef de la division renseignements militaires, et ses proches collaborateurs.

Cette marche qui avait pour objectif de témoigner son soutien aux Forces de défense et de sécurité victimes de nombreuses attaques terroristes, est partie de la Maison des jeunes et de la culture pour rejoindre l'état- major des armées où un mémorandum a été remis au représentant du Chef d'état- major général des armées.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.