Cameroun: Préoccupations des enseignants anglophones - 25 points examinés

Les discussions du Comité interministériel ad hoc, que préside le Pr. Ghogomu Paul Mingo pourraient reprendre, mercredi prochain à Bamenda selon des sources concordantes. Les différents acteurs politiques et sociaux, dans les deux régions et ailleurs dans le pays, espèrent que cette décrispation observée va entraîner la reprise des cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, comme cela se fait sur l'ensemble du territoire national.

Ainsi donc, après la première réunion du Comité interministériel ad hoc, tenue le 27 décembre 2016, et qui s'était achevée en queue de poisson, les différentes parties se sont assises, la semaine dernière, et ont pu échanger sereinement. Délibérant sur une vingtaine de points (25 en tout, selon une source crédible) au lieu des onze qui avaient été présentés au début des revendications.

