Guinée: Labé - Le partage des gares routières divise les centrales syndicales

Il y quelques jours le président de la délégation spéciale de Labé a fait naitre l'idée du partage des gares routières entre les forces syndicales en place à savoir CNTG et USTG à couteau tiré depuis plus de deux ans.

Si l'idée est enchanteresse chez les militants de l'USTG elle ne suscite pas enthousiasme à la CNTG.

Mamadou Bhoye Larewel secretaire général de l'USTG approuve l'idée :

« c'est comme ça dans toutes les préfectures. Avant le syndicat était unique maintenant il y en a beaucoup à Labé, alors il est nécessaire d'avoir plusieurs gares et ça ne peut qu'arranger ,on en a débattu au gouvernorat et à la préfecture et il nous a été communiqué que la gestion des gares par la CNTG allait prendre fin à compter du 31 décembre et qu'un appel d'offre allait intervenir, nous à l'USTG on attend car si les autorités veulent c'est bien possible ce partage car USTG et CNTG ont les mêmes droits. »

Du côté de la CNTG c'est aussi le secrétaire général Elhadj Maladho Zawia Diallo que nous avons rencontré et dans un ton plein de fermeté il a lâché :

« nous les gares que nous détenons c'est nous qui avons fait des demandes légales et qui avons fait toutes les démarches donc il n'y a pas le mot partage... ..personne ne peut retirer ces gares de nos mains... nous sommes la mère de l'indépendance de la Guinée, comment une centrale qui est née hier ,même pas deux jours peut se comparer à une centrale qui a plus de 59 ans sur le terrain ce n'est pas possible. Nous connaissons la liberté syndicale c'est comme les partis politiques chacun est libre de créer une centrale syndicale ou un parti mais c'est à lui de chercher des militants. Il ne s'agit pas de voir un parti qui a beaucoup de militants pour dire on va partager . »

Pour piqure de rappel depuis deux ans les syndicats USTG et CNTG se font une guerre ouverte surtout que les militants de l'USTG sont pour la plupart des dissidents de la CNTG que semblent appuyer les autorités qui jusqu'à l'annonce du président de la délégation spéciale n'avaient jamais montré de bonne foi quant à un règlement équitable et définitif du problème.