Guinée: Championnat national - Deuxième défaite de rang pour le Fello Star

Au retour les poulains de Sam Diallo mettent le pied sur le ballon et sur une passe en profondeur l'un des défenseurs du satellite charge l'attaquant du Fello Star Facinet »Aguero » Soumah et le référé central coupable d'abstention sur deux penalties logiques du club de Labé indique le point de penalty arrachant la colère de Souleymane Camara »Abedi »coach des visiteurs qui furieux demande à ses poulains de quitter l'aire de jeu, après 10 mn d'arrêt, de négociation et de pourparlers, un carton rouge est attribué à l'indelicat technicien du Satellite qui dû finir le match sur la tribune officielle sous les huées du public.

C'est à la 25 ème mn que les locaux ont pris un but du dossard 11 des bleus et jaune Ousmane Camara pour le 1-0 laissant des supporters de la cité de karamoko Alfa médusés.

