Cote d'Ivoire: Duncan - "La stabilité politique est un préalable nécessaire au développement"

Le vice-Président de la République Daniel Kablan Duncan a prêté serment ce lundi 16 janvier 2017, devant le Président de la République, les chefs des institutions, les membres du gouvernement, de sa famille politique et biologique, au palais présidentiel, à Abidjan-Plateau.

Le nouveau dauphin constitutionnel a, dans son allocution, rendu un vibrant hommage au Président de la République.

«Permettez-moi Monsieur le Président de dire que personne ne mérite mieux que vous les qualificatifs que vous avez bien voulus prononcer à mon endroit lors de ma nomination le 10 janvier à l'Assemblée nationale.

C'est plutôt vous qui incarnez le parfait travailleur infatigable. Oui ! Vous le grand bâtisseur plein de détermination et d'abnégation.

Vous l'homme d'action et de devoir dont le leadership est reconnu non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde», a avoué le premier vice-Président de la IIIe République.

Il a signifié que sous l'impulsion du Chef de l'État, la population a été témoin de la transformation quantitative et qualitative que la Côte d'Ivoire connaît en moins de cinq ans.

Et cela, « grâce à votre très haute qualité humaine et professionnelle. A votre leadership exceptionnel et à votre claire et ambitieuse vision du développement de notre pays. C'est votre bel exemple que nous essayons modestement de suivre », s'est-il adressé au Président Ouattara.

Daniel Kablan Duncan a rappelé que le premier Président de la République de Côte d'Ivoire a bâti le pays sur deux piliers, à savoir « la paix et la stabilité politique d'une part et le développement socio-économique d'autre part ».

Une vision suivie par le Président Bédié et aujourd'hui Alassane Ouattara. Ce, à travers le Pnd 2012-2015 qui reposait sur trois critères: la paix et la sécurité, la réconciliation nation et la cohésion sociale, la reconstruction et la relance économique.

« Afin de consolider les acquis considérables de ce premier plan et accélérer la marche de notre pays vers l'émergence, vous avez défini dans le Pnd 2016-2020 les cinq axes d'actions prioritaires ci-après: le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et de la femme, et l'émergence d'un Ivoirien nouveau », a-t-il ajouté.

Le nouveau vice-Président a salué le Président de l'Assemblée nationale pour avoir endossé son choix, les membres du gouvernement, les chefs d'institutions, sa famille politique et biologique.