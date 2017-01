Cote d'Ivoire/Togo: Michel Dussuyer (entraîneur des Éléphants) - "Nous devons être concentrés à 100%"

Le groupe C de la CAN 2017 entre dans la compétition ce lundi à partir de 16 heures GMT. Les… Plus »

Il a des qualités athlétiques et techniques. Il peut offrir de la variété dans son jeu. Il doit aller étape par étape. Des anciens sont là et jouent bien leur rôle de leaders. Ne mettons pas trop de pression sur le joueur.

Nous avons poursuivi le travail en apportant dans chaque compartiment, de nouveaux joueurs. En défense, des jeunes tels que Lamine Koné, Mamadou Bagayoko et Adama Traoré apportent leur envie et leur enthousiasme.

À partir du moment où on s'engage dans une compétition, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Nous avons travaillé pour être mieux armés, mais ce sera difficile parce que toutes les équipes ambitionnent, elles aussi, de gagner.

CAN 2017 - Côte d'Ivoire/Togo, les confrontations en phase finale de CAN

CAN 2017 - Côte d'Ivoire/Togo, les confrontations en phase finale de CAN

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.