Cameroun: Un Sénégalais porté disparu à DOUALA

De nombreuses zones d'ombre planent sur cette disparition jugée «louche» par certains Sénégalais de Douala. Un proche de Adama Deme croit que son dernier employeur serait impliqué dans ce mystère. Avant sa disparition, apprend-on, Deme aurait dit à ses proches et à ses amis qu'il réclamait de l'argent à Sodiprom, dirigée par un Libanais d'origine. Et de suggérer: «Ce contentieux d'argent doit être exploré car il y a des zones d'ombre dans cette affaire».

L'alerte a été lancée par sa bailleresse. Celle-ci révèle qu'«il est parti en laissant sa maison ouverte». La propriétaire de la maison va aussitôt alerter certains proches du disparu, qui n'ont pas tardé à se rendre sur les lieux. Aucune trace de Adama Deme. Plus grave encore, il n'est plus joignable. Au cours des travaux de l'Assemblée générale (Ag) de la communauté sénégalaise tenue en début janvier 2017 dans la capitale économique camerounaise, une place centrale a même été accordée au sujet. Massamba Amar, le président de cette instance de solidarité, vient d'adresser une correspondance à Mme Mareme Malong Samb, consul honoraire du Sénégal à Douala. A cette dernière, Massamba Amar explique avoir reçu de la part de Aïssatou Toro Lo (l'épouse du disparu actuellement basée à Dakar), une procuration dressée par la police judiciaire de Kaolack (Sénégal). «C'est elle qui m'a mandaté de la représenter valablement dans l'affaire de la disparition de son époux», lit-on dans la lettre.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.