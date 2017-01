Burkina Faso: Roue du Bonheur 2017 - L'association «Kistaabsida» bénéficie de la générosité

La Radio Femina Fm a tenu ce samedi 14 janvier 2017 dans ses locaux sis à Ouagadougou la 7e édition de la Roue du Bonheur et de Femina solidarité. Ces actions caritatives annuelles visent à venir en aide aux jeunes enfants et femmes en détresse à travers le don de biens matériels et financiers collectés durant l'année auprès des personnes de bonne volonté.

Cette année, c'est l'association Kistaabsida qui vient en aide aux veuves et aux orphelins qui a bénéficié de la solidarité des sœurs Carine et Evelyne Salembéré, promotrices de la Radio.

Le don reçu par l'association est constitué d'une cinquantaine de sacs de riz, de jouets pour enfant, de vêtements et une aide financière en espèces. Le tout dun coût global de plus 1,5 millions de F CFA. « Durant l'année, nous sommes sollicités par pas mal dassociations féminines.

On se réunit par équipe pour voir quelles sont les diverses urgences et on sélectionne le cas le plus urgent et c'est ladite association qui reçoit les dons collectés toute lannée », a indiqué Evelyne Salembéré, promotrice associée de cet événement de solidarité.

Pour la première responsable de l'association bénéficiaire, Aguiratou Sionné, ce don vient à point nommé car cela lui permettra de venir un peu en aide aux orphelins et veuves qui sont à sa charge.

« Je suis très contente d'avoir bénéficié de ces différents dons. Je remercie les promotrices pour cette initiative et le gouvernement pour son apport.

Cela va m'aider à prendre en charge un tant soit peu les personnes qui sont sous ma coupe à savoir 60 orphelins, 130 femmes en détresse dont 120 veuves » a laissé entendre Mme Sionné qui n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit du gouvernement.

La présente édition de la roue du bonheur a été placée sous le parrainage du Premier ministre Paul Kaba Thiéba qui s'est fait représenté par la ministre en charge de l'économie numérique, Aminata Sana/Congo.

« Je voudrais remercier les promotrices de cette activité de solidarité et les encourager à aller de lavant. Le gouvernement est disposé à les accompagner et nous sommes prêts surtout que c'est à l'endroit de la femme et des enfants les plus vulnérables » a révélé la représentante du chef du gouvernement.

La Roue du bonheur et Femina Solidarité ont été initiées en 2009 par la Radio Femina dans le but de venir en aide aux femmes et en enfants en difficultés physiques, morales et financières.

Six orphelinats et structures sanitaires ont déjà bénéficié de laide dans le cadre de ces actions caritatives.