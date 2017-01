Burkina Faso: «Le Kirikou d'Afrique» intronisé Noom Naaba du village d'Andamtenga

L'artiste musicien Floby, de son vrai nom Florent Belemgnegré, a été intronisé Noom Naaba (Chef de l'ambiance et du loisir) de son village par le chef dudit village ce dimanche 15 janvier 2017.

Il règne désormais sur les bonnes choses du village d'Andamtenga. Une commune rurale située dans la région du centre-Est, précisément dans la province du Kouritenga.

Elle fait frontière avec d'autres communes notamment les communes de Bilanga, et de Gounghin à l'Est, les communes de Kando et Pouytenga à l'Ouest, celles de Koupèla et Baskouré au Sud et les communes de Boulsa et Dargo au Nord.

Depuis une décennie, Floby qui se fait appeler le Karansamba (le maitre), le King Zodanga ou le Kirikou d'Afrique s'est imposé comme l'un des meilleurs artistes Burkinabè.