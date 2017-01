Cameroun/Gabon: CAN Gabon 2017 - Bassogog la bonne surprise camerounaise

Le jeune attaquant camerounais est sans doute la grande satisfaction coté lions indomptables pour cette première journée de compétition

On le surnomme déjà le Léo Messi africain. Lui c'est Christian Bassogog jeune attaquant camerounais évoluant de l'autre coté du Danemark dans le club de Aalborg. A l'occasion de la première sortie des lions indomptables à la Can Gabon 2017 contre les étalons du Burkina Faso, le jeune Bassogog qui honorait seulement à sa troisième sélection et était titulaire avec l'équipe nationale fanion pour la toute première fois n'avait pas du tout l'air d'être aussi novice que çà.

Il a littéralement crevé l'écran avec ses percées dans son couloir droit à en rendre fou son vis-à-vis. Auteur d'une prestation bien au dessus de la moyenne Christian Bassogog est à coup sur la bonne pioche d'hugo bross pour cette campagne gabonaise. En l'alignant d'entrée de jeu, le technicien belge a pris un sacré risque car ce dernier n'avait jamais joué à ce niveau là de compétition et on s'attendait à ce que ce soit karl Toko Ekambi comme toujours qui occupe le flan droit de l'attaque des lions indomptables. Mais au fur et à mesure que la rencontre se déroulait les observateurs donnaient raison à Hugo Bross sur ce choix qui aurait pu se révélé décisif n'eut été l'occasion manqué face au gardien de but burkinabé.

Il faut dire que le public camerounais a fait la connaissance de ce virevoltant gaucher lors du match de préparation contre les léopards de la RDC. A son entrée le jeune de 21 ans avait donné le tournis à toute la défense congolaise et avait inscrit un son premier but en sélection après une action d'éclat, tout au long de la rencontre, l'attaquant camerounais qu'on découvrait avait presque donné le vertige à son vis-à-vis avec ses enchainements de dribles venus d'ailleurs au point de susciter les acclamations du très difficile public de la cuvette de Mfadena. A la fin de cette rencontre, le sélectionneur congolais Florent Ibengue a déclaré qu'il avait découvert le « leonnel messi »africain. Ce dernier ne pensait pas si bien dire car lors de la rencontre inaugurale des poulains d'Hugo Bross à la Can gabonaise le joueur d'Aalborg a littéralement crevé l'écran en donnant des sueurs froides à la défense burkinabé. Malgré le fait qu'il ait été remplacé par Toko Ekambi à la 81è minute, il s'en sort avec la meilleure note coté Cameroun d'après le journal l'Equipe (8/10).

Une prestation qui vient apporter une lueur d'espoir chez les supporters des lions après le décevant nul concédé face à une équipe du Burkina largement à la portée de ces derniers.

Après donc Clinton Njie en 2015, bien que ce dernier ne soit plus que l'ombre de celui que Volker Finke avait lancé, Bassogog se place comme l'une des valeurs sures de cette équipe des lions indomptables qu'on dit en reconstruction. Et quand on sait que la coupe d'Afrique des nations est une tribune pour se vendre parce que de nombreux recruteurs y sont présents, on serait tenté de croire qu'à la fin de cette compétition quelque soit le résultat final des lions indomptables, le jeune Bassogog s'en tirera à coup sur avec un contrat dans un club plus huppé que Aalborg.