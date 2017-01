Bénin: Les condamnés à mort sont cruellement maintenus dans l'incertitude

Amnesty International s’oppose en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort, quelles que soient la nature et les circonstances du crime commis, la culpabilité ou l’innocence ou toute autre situation du condamné, ou la méthode utilisée pour procéder à l’exécution. La peine de mort est une violation du droit à la vie et le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit.

La dernière exécution connue au Bénin remonte à 1987. En 2012, ce pays est devenu partie au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui vise à mettre fin à la peine de mort. En adhérant à ce traité, le Bénin s’est engagé à ne procéder à aucune exécution et à prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir la peine capitale sur son territoire. Le Bénin a honoré l’obligation qui lui est faite, en vertu de ce texte, de ne pas procéder à des exécutions.

« Le Bénin est le 104e pays du monde et le 19e pays d’Afrique sub-saharienne à abolir la peine de mort pour tous les crimes, et nous saluons ses efforts », a déclaré Oluwatosin Popoola.

Le rapport indique par ailleurs que ces prisonniers avaient souffert de maladies ayant mis leur vie en danger, notamment de paludisme et de tuberculose, et que trois d’entre eux étaient décédés en raison de l’insuffisance des soins médicaux prodigués lorsqu’ils étaient à la prison de Cotonou, avant leur transfert à la prison d’Akrpo-Missérété en 2010.

Ces détenus ont été déclarés coupables de diverses infractions, parmi lesquelles des vols à main armée et des agressions, qui ne répondent pas à la définition des « crimes les plus graves », seule catégorie pour laquelle la peine de mort peut être imposée aux termes du droit international.

Selon le nouveau rapport d’Amnesty International, les contacts qu’entretiennent les prisonniers du quartier des condamnés à mort avec le monde extérieur sont très limités. Il ne leur est permis de sortir de leur cellule que cinq fois par semaine ; ils peuvent alors accéder à une courette à l’écart de l’espace plus étendu utilisé par le reste de la population carcérale. On ne leur sert que deux maigres repas par jour, qu’ils doivent compléter, quand ils en ont la possibilité, par de la nourriture que leur apportent des membres de leur famille.

« La crainte de la mort est souvent pire que la mort elle-même. Pendant des années, je me suis réveillé en me demandant : est-ce que je vais être exécuté aujourd’hui, demain, dans quelques mois ou dans quelques années ? »

« Les autorités béninoises doivent de toute urgence commuer leurs condamnations de manière officielle et veiller à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux règles internationales minima en la manière. Cela mettrait fin à l’incertitude cruelle dans laquelle vivent ces homme depuis près de deux décennies, et prouverait la détermination du Bénin à éradiquer les derniers vestiges de la peine capitale dans le pays. »

« Ces hommes ont déjà passé près de 20 ans dans le quartier des condamnés à mort, à se demander si chaque jour sera le dernier ou non », a déclaré Oluwatosin Popoola, conseiller d’Amnesty International sur la peine de mort. « Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, et continuent à vivre dans des conditions déplorables, sans bénéficier d’une alimentation suffisante ni de soins médicaux dignes de ce nom. »

