Le Président Wade a magnifié le génie sénégalais qui dans tous les domaines a seulement besoin d'encadrement adéquat pour s'affirmer et occuper des places de choix. Il exhorte les lions à garder le même élan de générosité dans l'effort, la discipline et la combativité pour continuer à représenter dignement notre pays à cette Coupe d'Afrique des nations afin de porter toujours très haut le drapeau national.

Le Président Abdoulaye Wade s'est réjoui en début de soirée des résultats de l'équipe nationale du Sénégal qui vient d'enregistrer sa première victoire de la CAN 2017 en battant la Tunisie par 2-0. Il a exprimé sa fierté et sa joie aux joueurs et à l'encadrement technique et dit partager avec tous les Sénégalais cette belle victoire sur la Tunisie qui est une première dans notre histoire en phase finale d'une coupe d'Afrique des nations.

