Afrique: Le Zimbabwe surprend, l'Algerie deçoit

81ème minute. Cuthbert Malajila se retrouve seul face au gardien algérien Raïs Mbolhi. Légèrement excentré, il a deux possibilités. Il choisit la solution d'ouvrir son pied droit. Mbolhi arrête. C'est le tournant du match. Le Zimbabwe mène alors 2-1, score acquis à la mi-temps. Un troisième but leur aurait offert une très probable victoire. Sur le renvoi, Riyad Mahrez, des 20 mètres, ajuste le gardien Tatenda Mkuruva. 2-2. L'Algérie s'en sort à bon compte.

Pasuwa avait prévenu lors de la conférence de presse d'avant-match. « On a une équipe très forte et on n'a peur de personne. Je sais ce qu'elle vaut. On va surprendre pas mal de gens. Je vous le dis, nous n'avons peur de personne, et encore moins de l'Algérie ». Les journalistes n'avaient pas pris au sérieux le sélectionneur du Zimbabwe. Ils le prenaient pour un hâbleur.

Et bien non, les Warriors ont montré qu'ils avaient du désir, du cœur, et du talent. Face aux Fennecs algériens, leur sort ne pouvait que se résumer à une défaite. Les faits semblaient le confirmer. Dès la 12e minute ils encaissaient un but du virtuose Riyad Mahrez. Un décalage d'Islam Slimani, le ballon dans les pieds du joueur de Leicester, un petit crochet dans la surface, une frappe enroulée. L'artiste marque et séduit.

Cinq minutes plus tard, Nyasha Mushekwi annulait l'avantage algérien d'un tir croisé. Les coéquipiers de Willard Katsande s'enhardissaient, en pleine confiance, rapides dans les contre-attaques, vivaces, Billiat, récemment couronné champion d'Afrique avec les Mamelodi Sundowns, confirmait qu'il était bien un des meilleurs joueurs opérant actuellement sur le continent. Il n'était pas le seul dans son camp.

Les Algériens paraissaient empruntés, pas bien en place, abusant de longues passes qui ne sont pas dans leur tradition. Mahrez et ses camarades étaient sans doute surpris par cet adversaire qu'ils connaissaient peu ou pas du tout. Dans les tribunes, on ne s'ennuyait pas. D'autant moins qu'une faute du latéral droit Mokhtar Belkhiter sur Onismor Bhasera était sanctionné d'un pénalty que Nyasha Mushekwi se faisait un devoir de mettre au fond. 2-1 à la mi-temps.

Petit à petit, les Zimbabwéens allaient s'éteindre en seconde période sans que les Algériens ne parviennent à faire la différence, faute en partie au gardien Mkuruva souvent décisif sur les tentatives algériennes, les plus nombreuses. La fin de match ressemblait à un vrai calvaire pour les Warriors. Mais ils résistaient, ils tenaient debout, ils faisaient front. Jusqu'à la 82e minute.?Il y avait un peu d'héroïsme dans les rangs zimbabwéens.

Et les Algériens ? Décevants, quand on attendait une victoire d'entrée. Ils n'ont pas su marquer un territoire qu'on a eu du mal à définir. Qu'ils aient été surpris par la vaillance et la qualité de leur adversaire, mais ils avaient l'expérience et le talent pour faire plus et mieux. On leur promettait le plus facile pour commencer. Le plus dur va commencer dans quatre jours avec la Tunisie. Alors on saura.

REACTIONS

Georges Leekens : (sélectionneur de l'Algérie) :

«On savait que le match face au Zimbabwe allait être difficile. J'avais mis en garde contre cette équipe que j'avais vu jouer. On a commis des erreurs que nous avons payé notamment en première mi-temps, mais je pense qu'il y'a eu une bonne réaction ensuite. Nous avons raté des occasions. Notre erreur, c'est de les avoir laissés jouer sans pressing. On tentera de corriger les lacunes constatées dans la préparation avant notre match contre à la Tunisie »

Callisto Pasuwa : (sélectionneur du Zimbabwe) :

«Je vous avais dit que le Zimbabwe était favori mais personne ne voulait m'entendre. Notre objectif était d'éviter la défaite, mais avec le temps, nous avons cru à la victoire avant d'encaisser le but égalisateur avant la fin du match. Je suis content de la prestation de mon équipe. Nous avons commis une erreur en nous focalisant uniquement sur la défense, mais le football n'est pas fait ainsi. Au fil du temps, nous avons corrigé les erreurs et nous sommes revenus dans le vrai match»