Ile Maurice: Mes Jacques Tsang Mang Kin et Said Toorbuth candidats à la présidence du Bar Council

Ils souhaitent succéder à Me Raymond d'Unienville, Queen's Counsel, à la présidence du Bar Council : Me Said Toorbuth et Me Jacques Tsang Mang King ont fait acte de candidature pour ce poste ce lundi 16 janvier, la date butoir. L'un des deux avocats sera désigné lors des élections qui auront lieu le 27 janvier au siège de la Mauritius Bar Association.

Pour faire suite à l'élection du président de l'Ordre des avocats, le secrétaire et le trésorier seront nommés, ainsi que deux membres. Quatre avocats se sont portés candidats, à savoir Me Priscilla Balgobin-Boyrul, Me Zareena Tawheen Choomka, Me Arvin Halkhoree et Me Mohammad Hisham Ahmed Oozeer.

Jusqu'ici, c'est Me Yahia Nazroo qui occupait le poste de secrétaire, tandis que Me Narghis Bundhun est trésorière. Les deux autres membres sont, jusqu'à la prochaine élection, Mes Jacques Tsang Mang Kin et Moorari Gujadhur.