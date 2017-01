Ile Maurice: Alain Wong - «Je n'ai jamais rien demandé en politique»

C'est ma décision personnelle et en aucun cas je ne voudrais influencer quiconque. Je vous apprécie tous et je vous souhaite une bonne continuation au PMSD qui est un grand parti. Avec une pensée spéciale pour L'aile Jeune de la période 2012-2014.

Il est bon de noter que je n'ai jamais rien demandé en politique... Comment oublier les humiliations subies durant la période Michael Sik Yuen de la part des Rouges. Aujourd'hui je suis déchiré et je réalise que je ne peux plus continuer. Malheureusement ma route se sépare de celle du PMSD.

Comment faire l'impasse sur le rallye de la magistrature de Flacq jusqu'à Phoenix aux côtés de SGD (aujourd'hui les survivants des occupants de la BMW sont Baron et moi-même) mon soutien indéfectible à la famille Duval. Pour ne citer que quelques exemples pour dire que j'ai connu des hauts et des bas aux côtés du PMSD.

Notre première vraie campagne, Xavier-Luc Duval et moi, c'était pour les élections du 20 décembre 1976, dans la R16 de Jennifer... la chanson Célimen me trotte toujours dans la tête...

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.