Ile Maurice: Jacques de Navacelle - «Le public n'a pas à s'inquiéter que Jubilee Insurance s'écroule demain»

Que de chemin parcouru depuis le lancement de Jubilee Insurance (Mauritius) en 2010. Son directeur exécutif annonce d'ailleurs l'ouverture de quatre agences d'ici deux ans.

Jubilee Insurance a récemment franchi une nouvelle étape de son développement à Maurice en ouvrant, à la fin de l'année dernière, sa première branche à Beau-Bassin. Doit-on comprendre que cela fait partie de sa stratégie d'expansion ?

Tout à fait. Une stratégie dictée par l'ambition de la compagnie de répondre aux attentes du marché. Ainsi, depuis deux ans, Jubilee Insurance s'est engagé à développer le segment d'assurance au détail (retail insurance) en proposant des produits à des clients individuels.

En fait, depuis qu'il a été constitué en société commerciale en 1997 et que ses activités d'assurances générales ont été lancées réellement à la fin 2010, l'assureur s'était tourné essentiellement vers une clientèle dited'entreprise. Aujourd'hui encore, les corporates, faisant partie du Top Hundred Companies, constituent le gros de notre clientèle.

Notre présence à Beau- Bassin montre notre engagement à nous rapprocher de nos clients individuels. Ces derniers viennent généralement se procurer des produits traditionnels tels que l'assurance-automobile, médicale ou encore des couvertures de risques pour les maisons.

Ce marché étant compétitif avec la présence de plus d'une dizaine d'opérateurs, comment comptez-vous vous positionner dans ce segment d'assurances ?

En nous montrant imaginatif et innovateur par rapport à nos services et produits. Nous essayons d'être à la pointe de la technologie avec l'outil Internet mis au service de la clientèle pour s'assurer d'une meilleure efficacité de nos services. Mais aussi en proposant des produits d'assurance sur mesure pour les petites entreprises et des services de Bancassurance avec des banques. Jubilee Insurance veut être plus réactif que ses concurrents afin d'assurer un meilleur suivi de ses clients et surtout être prêt à payer les réclamations rapidement. Car les clients ont tendance à juger la qualité des services d'un assureur quand ils ont été confrontés à un accident. Nous pensons qu'il est essentiel de développer avec nos clients une relation de confiance et de proximité.

Comment évaluez-vous la progression de Jubilee Insurance depuis son implantation à Maurice ?

Il y a eu une bonne progression avec des primes de Rs 300 millions engrangées depuis les quatre dernières années. Aussi, Jubilee Insurance a réussi à se positionner dans le top 5 des «short-term insurers» sur le marché.

Ce succès vient du fait que l'assureur inspire du respect sur le marché, vu la solidité de sa taille financière. Il fait partie d'un groupe, Jubilee Holdings, qui brasse des actifs de USD 600 millions avec une présence dans quatre pays d'Afrique de l'Est. Il s'agit nommément du Kenya - où se trouve son siège social, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Burundi. Sa solidité financière, qui est supérieure à celle de toutes les compagnies d'assurances mauriciennes réunies, fait que le public peut lui faire confiance sans avoir à s'inquiéter que la compagnie s'écroule demain.

La compagnie d'assurances est déjà cotée sur les marchés boursiers de Nairobi, de Dar es Salaam et de Kampala. Envisagez-vous une cotation sur la Bourse de Maurice ?

La branche mauricienne n'a pas encore atteint une taille financière qui justifie un listing à la SEM. C'est un projet qui pourrait éventuellement être considéré à l'avenir.

Jubilee Insurance a proposé jusqu'ici des couvertures de risques liées à l'assurance générale à Maurice. Est-il envisageable de les étendre à l'assurance-vie ?

Je pense que oui. D'ailleurs, nous avons une grosse activité d'assurance- vie en Afrique. Nous estimons que c'est un projet qui se réalisera assez vite car Jubilee Insurance dispose déjà d'une logistique dont la filiale mauricienne pourra bénéficier.

Comment est structuré le groupe Jubilee ?

Il fait partie d'une vaste organisation : l'Aga Khan Development Network (AKDN). Ce réseau est principalement axé sur le développement socioéconomique de pays en difficulté, notamment en Afrique et en Asie.

L'AKDN opère trois domaines d'activités qui sont le développement social, le développement culturel et le développement économique. Ce dernier finance les deux premiers secteurs.

Les principaux objectifs reposent notamment sur une transformation positive dans la vie des personnes de régions difficiles. Et ce, en créant des relations commerciales fondées sur l'intégrité, l'honnêteté, l'empathie et l'autonomisation.

L'axe du développement économique regroupe de très nombreuses entreprises gérées de façon professionnelle et profitable telles que des banques, des compagnies d'assurances, des médias, des industries agroalimentaires, des exploitations agricoles, des chaînes hôtelières, des compagnies aériennes et même des installations hydroélectriques, dans plusieurs pays d'Afrique, incluant Madagascar, ainsi que le Pakistan, l'Inde et d'autres pays d'Asie.

Alors que les assureurs se tournent vers l'Afrique pour explorer des opportunités d'affaires, Jubilee Insurance a fait le chemin inverse en choisissant d'être présent à Maurice. Comment expliquez-vous cette démarche ?

Effectivement, le groupe Jubilee a fait le chemin inverse vu qu'il est déjà fortement implanté en Afrique et a choisi Maurice pour y apporter sa contribution. Nous continuons à améliorer notre offre en imaginant constamment de nouvelles solutions d'assurance et en nous positionnant à la pointe de la technologie. Nous croyons au développement de Maurice et nous avons prévu d'ouvrir un réseau d'agences à travers le pays. Ainsi d'ici deux ans, Jubilee Insurance opérera au moins quatre agences à travers le pays.

Après avoir travaillé pour de grosses sociétés comme Barclays, Mauritius Union ou encore au sein d'une organisation comme Transparency Mauritius, êtes-vous à l'aise maintenant à Jubilee Insurance alors qu'on pensait que vous étiez en situation de quasi retraite ?

On parlait au départ des raisons qui peuvent potentiellement encourager des personnes à se tourner vers Jubilee Insurance. Or, il y a effectivement une raison que je considère comme étant déterminante dans le choix d'un client de choisir un assureur. Il s'agit de la façon de faire du business chez cette compagnie, qui est fortement imprégnée d'une éthique intransigeante. Le groupe, faut-il le souligner, a développé ses activités dans la transparence, ce qui peut paraître surprenant car les sociétés du groupe opèrent en général dans des pays où la corruption est très présente !

Cette valeur est aussi répliquée à Jubilee Insurance (Mauritius) où nous traitons nos clients d'une manière juste et équitable. Ayant été associé à Transparency Mauritius, je me réjouis d'y apporter ma collaboration.

Comment voyez-vous l'évolution du marché des assurances à Maurice ?

Clairement, c'est hypercompétitif. La consolidation va continuer avec deux ou trois opérateurs contrôlant le marché. Du coup, je ne vois pas d'espace pour de nouveaux acteurs dans cette industrie.