Sénégal: En meeting de l'Apr à Louga - Mahammad Boun Abdallah Dionne salue l'unité des responsables locaux

Le Premier ministre, Mouhamad Boun Abdallah Dione, a présidé, hier, à Louga, la rentrée politique de Mamadou Mamour Diallo, Directeur des domaines et président du mouvement « Dolly Macky ».

Le Premier ministre, Mohamad Boun Abdallah Dionne a été séduit. Et il l'a dit. « C'est rare de voir une telle mobilisation. Si tout le Sénégal fait comme Louga, le président Sall est sûr de rempiler en 2019 et d'avoir une majorité confortable en 2017 », a commenté, visiblement surpris, le chef du gouvernement. C'est que l'avenue de la gare était noire de monde.

Les militants de l'Alliance pour la République (Apr) sont venus de tous les coins du département de Louga pour prendre part à la rentrée politique de Mamadou Mamour Diallo, Directeur des Domaines et président du mouvement « Dolly Macky ».

« Le rassemblement est un véritable succès. Nous avons eu droit à une belle et exceptionnelle mobilisation. Je suis fier d'avoir fait le déplacement », s'est réjoui le Premier ministre, saluant l'unité et l'esprit d'ouverture des responsables locaux de l'Apr. « Le président Macky Sall invite tout le monde à l'unité. Et c'est heureux de constater que ce vœux de notre patron est une réalité à Louga », a dit Mohamad Boun Abdallah Dione.

Pour Mamadou Mamour Diallo, ce méga meeting marque une adhésion officielle à l'Apr. « Dolly Macky, a-t-il précisé, ne va pas semer la division.

C'est un mouvement qui compte travailler en étroite collaboration avec les responsables Apr et de Benno Bokk Yaakar de Louga. Le but clairement visé est de renforcer les acquis enregistrés. Je tends la main à mes frères Moustapha Diop et Modou Mberry Sylla. Ensemble, nous allons gagner toutes les élections qui se profilent à l'horizon », a dit Mamadou Mamour Diallo, faisant nettement allusion aux législatives de 2017 et de la présidentielle de 2019.

Appel à l'Unité

Les alliés de l'Apr étaient aussi présents à ce rassemblement. Tous ont rappelé la nécessité de se donner la main, d'être solidaires et de travailler pour le président Macky Sall. « Cette forte mobilisation atteste de la puissance mais aussi et surtout de la vitalité de Benno Bokk Yaakar dans le département », a dit le ministre socialiste, ancienne maire de Louga, Aminata Mbengue Ndiaye. Elle a souhaité le bienvenu à Mamadou Mamour Diallo.

Mberry Sylla, président du Conseil départemental de Louga et le maire de la ville Moustapha Diop ont également promis de taire les « querelles inutiles ». Diallo, Diop et Sylla se sont échangé de chaudes poignées de main devant le Premier ministre. « Vous venez démontrer qu'il n y a que le parti qui compte pour vous. Merci d'avoir compris l'enjeu et de suivre les instructions du président Sall », s'est exprimé le Premier ministre, s'adressant aux trois responsables Apr de Louga. Unité, ouverture et massification ont été les principaux mots de ce méga meeting.