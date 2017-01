Sénégal: Macky Sall, un choix gagnant

billet

L'économie sénégalaise se comporte bien selon le de récents rapports des institutions financières internationales (Fmi, octobre 2016) qui confortent les pouvoirs publics sur les bonnes orientations induites par le plan Sénégal émergent (Pse).

L'économie est, et restera partout le meilleur indicateur, mieux qu'un sondage aléatoire pour mesurer en effet le travail des pouvoirs publics. Ainsi, le Plan Sénégal Emergent (Pse), cette merveilleuse trouvaille du président Macky Sall qui, même si elle a fait l'objet d'attaques virulentes et de critiques déplacées de l'opposition et d'une certaine partie de l'opinion sénégalaise nous vaut aujourd'hui de réels motifs de satisfaction.

Dans bien des domaines et secteurs économiques, les résultats sont tangibles se traduisant par un taux d'inclusion très poussé des populations pauvres dans les dynamiques économiques, mais surtout par une transformation réelle de l'économie avec la réalisation des projets d'infrastructures dans toute l'étendue du territoire.

Il suffit pour s'en convaincre de faire un tour dans les villages reculés du Saloum ou de la Casamance, de Matam ou de Tamba, pour constater sur place cette transformation du vécu des ruraux avec l'électrification de masse des villages , la construction accélérée de pistes rurales à travers le Pudc pour faciliter les déplacements des populations et l'écoulement des productions, l'équipement des agriculteurs en matériels agricoles modernes et aussi des femmes en moulins pour l'allégement des travaux domestiques ,sans oublier bien entendu la construction massive de forages pour rendre accessible et disponible cette source de vie si précieuse.

Avec l'appui et le soutien du Pnud, notre pays a lancé ainsi le Programme ambitieux du Pudc (Programme d'urgence de développement communautaire) pour booster et changer le visage de nos contrées les plus reculées et partager ainsi et de façon si généreuse le développement qui ne saurait se limiter uniquement dans les grandes villes.

Le Pudc est décidément un programme révolutionnaire et innovant qui vient pour booster l'économie rurale partout où il intervient et qui mérite de la part de tous encouragement et félicitations.

Le plus encourageant dans ce processus c'est l'implication des artisans locaux dans la fabrication du matériel post-récolte qui vient ajouter une plus-value certaine à un secteur dont les acteurs sentent de plus en plus un intérêt accru que leur accorde les autorités étatiques.

C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il faut situer la mise en œuvre du Projet mobilier national qui est une stratégie discriminatoire d'implication des entreprises artisanales dans les marchés publics de Mobiliers de bureau et de maison.

Concomitamment, les domaines agricoles communautaires (Dac) promeuvent des agriculteurs modernes décomplexés qui viennent pour valoriser le potentiel sous-exploité de nos sols si riches. Ce coup d'accélérateur donné à notre agriculture s'est traduit par des productions record confirmant ainsi cette volonté d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et tendre vers le chemin ambitieux de la croissance saine porteuse de progrès futurs.

Dans le domaine social des innovations révolutionnaires comme les bourses de sécurité familiale avec l'enrôlement de 300.000 familles, la couverture maladie universelle pour les femmes et personnes âgées sont encore autant d'initiatives qui portent le cachet d'un homme visionnaire.

La poursuite des ambitieux projets d'infrastructures (autoroutes et villes) plonge résolument le Sénégal vers le futur. et pour marquer d'avantage son mandat placé sous le signe de la Modernisation de Dakar , il lance le Ter (Train express régional) ce projet futuriste entre autres parmi les projets de Nouvelle génération , qui comme si la prémonition et le jeu de mots voulaient y mettre leur grain de sel pourrait tout aussi signifier (Train express pour la réussite) d'un mandat si bien entamé. Oui le Sénégal est bien en marche et mieux avec des pas de géant n'en déplaisent ces détracteurs colportant des discours décousus et dont le ton virulent n'a d'égal que le degré de démagogie dont souffre l'argumentaire.

Les chiens aboient, la caravane passe dit l'adage, en effet comment peut-on comprendre ces propagandes nihilistes et populistes qui ne souffrent guère devant la réalité implacable du concret matérialisé par tant de réalisations en un temps si court.

Pendant que les opposants s'exercent à leur sport favori de contestataire, le président Macky Sall s'évertue à honorer sûrement et résolument ses engagements pour conduire le pays sur la voie de l'émergence et du progrès. Signe du destin ou hasard heureux, la découverte de gisements de pétrole et de gaz nous donne toutes les raisons de croire que le président Macky Sall ne fera jamais pire que ses prédécesseurs.