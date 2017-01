Congo-Brazzaville: Assistance - Donald Fylla Saint-Eudes ravive Bacongo à l'occasion de la CAN 2017

Enfant du quartier, Donald Fylla Saint-Eudes a fait don, samedi 14 janvier, de postes téléviseurs et d'écran géant couplés aux kits complets Canalsat aux jeunes du quartier Mbama et à l'hôpital de base de Bacongo, pour que la CAN 2017 soit suivie dans la liesse, loin du stress des coupures d'électricité.

Bien que destiné aux jeunes à travers l'équipe de football Saint Michel de Mbama que préside Donald Fylla Saint-Eudes, l'écran géant posé à l'extérieur de l'hôpital a finalement permis à tout un quartier de suivre le match d'ouverture de la Can et toute la compétition qui se poursuit.

C'est dans l'allégresse que le don « du cœur », puisque sollicité par les jeunes eux-mêmes, permet depuis samedi une communion dans ce quartier qu'abrite l'hôpital de base de Bacongo, lui-même doté d'un écran et d'un kit pour permettre aux agents de garde et d'astreinte de suivre la Can 2017 et donc de veiller durant leurs gardes.

Pour consolider ce geste, Donald Fylla Saint-Eudes a offert à l'hôpital un mois de carburant pour pallier aux coupures intempestives d'électricité qui fait défaut aux opérations hospitalières. Il y a six jours, suppute-t-on, l'hôpital à fonctionner sans le courant de la Société nationale d'électricité. Un préjudice qui a épuisé les réserves en carburant de la structure hospitalière finalement requinquée par le don.

« Les gestes que vous venez de réaliser sont d'une importance capitale. Notamment le don de carburant, dans la mesure où il vient régler, pour une durée considérable, un problème qui, depuis l'ouverture de cet hôpital, mine le fonctionnement normal des services », s'est réjoui la directrice de l'hôpital, Nicole Tsieya Malonga.

Même joie chez les jeunes de l'équipe Saint Michel de Mbama, club anciennement appelé L'Oiseau rare, qui espèrent bientôt une nouvelle dotation en équipement sportif de la part du « président Donald », ainsi affectueusement appelé dans le quartier pour son assistance multiple.

Habitant du quartier depuis 1993, Donald Fylla Saint-Eudes n'est autre que le petit-fils de Michel Fylla Saint Eudes, patriarche bien connu à Bacongo et décédé il y a quelques années. C'est dans le cadre d'un « vivre ensemble » destiné à raffermir les liens d'amitié tout en soutenant le mieux vivre des concitoyens que ce don a été effectué. Conseiller au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, Donald Fylla Saint-Eudes est actuellement Consul honoraire désigné du Congo à Lyon, en France.