Centrafrique: Changement à la tête de l'EUTM RCA et prolongation du mandat jusqu'en 2018

La sécurité sur le territoire centrafricain est désormais assurée principalement par les soldats engagés dans le cadre de la Minusca et par les Forces de sécurité centrafricaines. Les forces françaises ont réduit leur effectif, « la Force Sangaris ayant réussi à ramener le calme et à empêcher l'inacceptable ». Une présence qui s'est restructurée pour atteindre un format de 350 hommes sur le théâtre.

Le second mandat de l'EUTM-RCA court jusqu'en 2018 et a pour tâche principale, de « rendre les FACA modernes, efficaces et démocratiquement responsables ». Une cinquantaine d'instructeurs et de conseillers français poursuivent la mission, notamment dans le domaine du conseil stratégique. Après un premier mandat, les forces françaises vont poursuivre leur mission de soutien aux militaires centrafricains au sein de l'EUTM-RCA et de la Minusca.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.