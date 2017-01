Congo-Brazzaville: Vie associative - Conscience Républicaine, une nouvelle dynamique juvénile créée pour éduquer les citoyens

La Conscience Républicaine (CR) a fait sa sortie officielle le 14 janvier à Brazzaville, à la faveur d'une rencontre avec les jeunes de Poto-Poto. Cette organisation politique juvénile se fixe entre autres objectifs de conscientiser les citoyens afin de combattre les comportements inciviques.

De nombreux jeunes brazzavillois ont assisté à la sortie officielle de « Conscience Républicaine », à la faveur de laquelle, une causerie-débat sur le thème : « Le citoyen à la rencontre de la République », a été organisée.

Décortiquant ledit thème, le président de cette association politique, Yvon Eddy Steeve Mougany, a saisi l'opportunité pour édifier la foule sur le concept de « Citoyen ».

Selon l'orateur, un citoyen est une personne qui participe activement à la vie de la nation. Elle a des droits à revendiquer, mais aussi, des devoirs à accomplir vis-à-vis de la nation, des dirigeants et d'autres citoyens de la République, en vue de promouvoir un environnement sain et sécurisé où il fait bon vivre.

« Notre rassemblement d'aujourd'hui a pour but de rallumer le flambeau de l'engagement citoyen, de justice, de liberté mais aussi d'un rêve toujours vivant. Nous sensibilisons les populations sur les grandes questions de salubrité et de citoyenneté dans le but de voir chaque citoyen vivre dans un environnement sain », précise Yvon Eddy Steeve Mougany.

Répondant aux préoccupations de la foule, le conférencier a précisé que la Conscience Républicaine a pour mission principale d'éveiller les consciences et de rappeler aux citoyens les principes fondamentaux d'une République, qui sont entre autres l'unité, le travail, la paix, le bon sens, le vivre ensemble et la responsabilité.

Conformément à ses objectifs, ajoute Yvon Eddy Steeve Mougany, cette association combat efficacement les inégalités sociales, l'impunité, l'incivisme, la discrimination, le favoritisme, le vol, le gain facile et bien d'autres antivaleurs et autres comportements déviants qui gangrènent le pays.

« Où va la République quand la société est gangrénée par des inégalités de tout genre, l'incivisme, l'impunité, la discrimination et la ségrégation urbaine. Où va la rRpublique quand la réussite scolaire et l'avenir professionnel ne dépendent plus du seul mérite, de l'ardeur au travail, mais aussi et surtout de l'ethnie à laquelle l'on est issu ou du nom que l'on porte » ?, s'est interrogé le conférencier.

Une manière pour Yvon Eddy Steeve Mougany d'affirmer que la société congolaise actuelle s'enfonce de plus en plus dans la médiocrité.

Cependant, pour sensibiliser le plus grand nombre de congolais sur ces questions, le président de la Conscience Républicaine a promis organiser, avec ses collaborateurs, d'autres conférences-débats publiques dans tous les arrondissements de Brazzaville, avant ne se rendre dans l'hinterland pour la même cause et la mise en place de instances intermédiaires.

Rappelons que l'association Conscience républicaine existe depuis 2015, mais elle a été formellement reconnue en février 2016.