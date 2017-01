Algérie: Les portes du dialogue ouvertes devant la communauté universitaire

"Certaines revendications soulevées par les étudiants, à l'instar des étudiants de Pharmacie sont 'logiques et objectives', alors que d'autres sont 'insensées'", a fait savoir le ministre, citant à titre d'exemple "des revendications portant sur la fermeture d'une spécialité pour permettre aux diplômés d'obtenir des postes de travail, et le recrutement de tous les diplômés dans une seule entreprise".

"Le ministère de tutelle maintient ouvertes les portes du dialogue avec les étudiants et les partenaires sociaux, et œuvre à la satisfaction des préoccupations objectives selon les moyens disponibles", a précisé M. Hadjar dans son exposé devant la commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2014.

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé lundi à Alger que les portes du dialogue étaient encore ouvertes devant les étudiants pour la prise en charge de leurs préoccupations, les appelants "à faire preuve de vigilance et de davantage de maturité".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.