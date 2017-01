Afrique du Nord: La pièce "El aars el wahchi", cri du vécu arabe tragique

Le 9ème Festival du théâtre arabe "Edition Azzeddine Medjoubi" est organisé par l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) en collaboration avec l'Instance arabe du théâtre du 10 au 19 janvier en cours dans les wilayas d'Oran et de Mostaganem.

Les séquences de l'œuvre dépeignent la violence, les conflits et les séquelles de l'intervention occidentale dans le Monde arabe, sur fond de musique expressive et harmonieuse.

Mise en scène par le jordanien Abdelkrim El Djerrah et écrite par l'Irakien, Fellah Chaker, inspirée du roman "Mariage sauvage" de l'écrivain français Yann Kivlic, elle aborde l'histoire d'accostage d'un navire endommagé traversant un pays en détresse et d'une femme qui se fait violer par des soldats américains d'occupation et qui accouche d'un enfant illégitime.

